Calciomercato Fiorentina, 'assist' di Bernardeschi a Juve e Inter

21/03/2017

JUVENTUS INTER FIORENTINA BERNARDESCHI - Frenata per il possibile rinnovo di Federico Bernardeschi con la Fiorentina. Stando a ' la Gazzetta dello Sport', il talento classe '94 non sarebbe convinto di prolungare il contratto in scadenza nel 2019 con la Fiorentina. Il club gigliato però non mollerebbe la presa, con la i Della Valle che non avrebbero intenzione di privarsi del Nazionale azzurro almeno per la prossima estate.



La Fiorentina vorrebbe blindare il proprio gioiello fino al 2022, inserendo nel contratto una clausola non inferiore ai 70 milioni di euro. Questo, per respingere l'assalto delle big d'Europa e italiane, soprattutto Inter e Juventus. I bianconeri, nello specifico, starebbero preparando una proposta da 40 milioni di euro più bonus per strappare Bernardeschi alla 'Viola'. Ma occhio anche all'Inter, con il 23enne che sarebbe uno degli obiettivi principali dei nerazzurri per la finestra estiva del calciomercato.



