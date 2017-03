Calciomercato Inter, Kondogbia 'scaccia' Brozovic: exploit francese, croato più lontano

21/03/2017 11:08

CALCIOMERCATO INTER KONDOGBIA BROZOVIC / L'evoluzione di Geoffrey Kondogbia con mister Pioli è sotto gli occhi di tutti e l'Inter anche in chiave calciomercato si sta interrogando. Il francese d'altronde si è rivalutato in maniera netta ed il rischio minusvalenza è stato ridotto sensibilmente, anche se i nerazzurri ancora non sono rientrati dall'investimento massiccio di due estati fa.

L'exploit dell'ex Monaco tuttavia ha fatto ripensare anche il ruolo nel club: adesso non è più tra i sicuri partenti. Assieme a Gagliardini infatti si è preso le chiavi del centrocampo ed ora è difficile scalzarlo. Considerando anche che Joao Mario non si toccherà e Banega sta dando segnali di ripresa, tutto farebbe pensare ad un addio sempre più possibile di Marcelo Brozovic. Come riporta 'Tuttosport', il croato non è ai primi posti nelle gerarchie di Pioli e la dirigenza potrebbe scegliere di monetizzare in estate andando a caccia di un'altra pedina.

O.P.