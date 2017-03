Calciomercato Napoli, rinnovo Ghoulam: si attende un'accelerata

21/03/2017 10:50

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Il calciomercato estivo inizia ad avvicinarsi e il Napoli prova a blindare i suoi gioielli. Non solo Mertens e Insigne: nell'agenda di De Laurentiis c'è anche il rinnovo di Ghoulam. Il terzino al momento ha un contratto in scadenza nel 2018 e uno stipendio di circa 800mila euro a stagione. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il fratello Samir (che ne gestisce gli affari), forte degli interessi di Bayern Monaco e PSG, avrebbe chiesto un ingaggio da 2,5 milioni di euro all'anno. I margini per trovare un accordo ci sono, servirebbe solo un'accelerata. Il calciatore sta bene a Napoli e vorrebbe restare, ma si attende una risposta del club azzurro.

M.D.A.