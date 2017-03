Chelsea, Conte vuole quattro acquisti

21/03/2017 10:29

CHELSEA CONTE / Grande stagione per Antonio Conte sulla panchina del Cheslea. Arrivato dopo un campionato deludente, il manager italiano ha subito riportato i 'Blues' in vetta alla Premier League guadagnandosi rinnovata stima e fiducia da parte di tutto l'ambiente. Così, nonostante le indiscrezioni che vorrebbero l'Inter interessata a lui, si avvia verso il rinnovo del contratto. Conte potrebbe chiedere pieni poteri sul mercato e, riporta 'Tuttosport', avrebbe già almeno quattro obiettivi sul taccuino. L'obiettivo sarà costruire un Chelsea competitivo anche in Champions League.

M.D.A.