Calciomercato Roma, Percassi su Kessie: "Dialogo aperto coi giallorossi"

21/03/2017 09:55

CALCIOMERCATO ROMA PERCASSI / Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha fatto il punto sul momento della sua squadra e le voci di calciomercato che vogliono Kessie vicino alla Roma: "Ha avuto una crescita incredibile, e siccome so come è fatto caratterialmente, sono convinto che sia uno dei giocatori più forti che abbia mai avuto l'Atalanta - spiega a 'Tele Radio Stereo' - Quando ho letto di Kessie già della Roma ho un po' sorriso perché il ragazzo all'epoca era in Coppa d'Africa, quindi all'epoca era impossibile che si potesse chiudere una trattativa, di sicuro una volta conclusa la sessione, la Roma ha manifestato un forte interesse e c'è un dialogo aperto con il club giallorosso. Non mi sorprende che ci sia questo interessamento e questa loro volontà perché Kessie ha mostrato di saper eccellere in almeno tre ruoli, le partite sue e dell'Atalanta non passano inosservate".

LA STAGIONE - "I numeri dicono che la nostra stagione è unica, non abbiamo mai fatto questi punti. Abbiamo viaggiato a ritmi elevatissimi, c'è stato un inizio difficile ma non abbiamo mai vacillato. La nostra fiducia in Gasperini è sempre stata totale, lui è uno dei grandi protagonisti della nostra stagione. Vedere la crescita del gruppo, per la maggior parte composto da ragazzi giovani ci riempie di orgoglio".

