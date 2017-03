Inter, scelto l'uomo del futuro: Fenucci il nuovo Ad?

21/03/2017 09:38

INTER FENUCCI / La rivoluzione di Suning all'Inter è appena agli inizi. La proprietà cinese ha ribadito più e più volte l'intenzione di riportare il club nerazzurro ai vertici mondiali e dopo un primo assaggio, tra mercato e sponsorizzazioni pesanti, si prepara ad avviare una nuova fase dell'ambizioso progetto. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', infatti, i vertici di Suning avrebbero individuato in Claudio Fenucci, manager del Bologna, il nuovo amministratore delegato che dovrebbe sostituire Liu Jun, uomo di fiducia nominato da Zhang Jindong. Un primo contatto tra le parti ci sarebbe già stato, poi nelle prossime settimane si capirà se Fenucci rinnoverà o meno con gli emiliani.

Quello del dirigente romano sarà un ruolo chiave per il futuro dell'Inter. Oltre a tenere i rapporti con le istituzioni calcistiche, Fenucci avrà il compito di aumentare i ricavi ed affiancare Steven Zhang, sempre più probabile futuro presidente. Inoltre, il manager del Bologna piace anche perché sta seguendo il progetto legato alla ristrutturazione del 'Dall'Ara' e, proprio come Suning, crede più nell'ammordenamento dell'impianto piuttosto che nella costruzione di un nuovo stadio.

L.P.