Calciomercato Juventus, in Spagna sicuri: Dybala vuole lasciare i bianconeri

21/03/2017 09:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA REAL MADRID DYBALA / Paulo Dybala vorrebbe lasciare la Juventus. E' quanto riporta oggi il 'Mundo Deportivo' sul talento argentino, con Barcellona e Real Madrid pronte a sfidarsi per accontentarlo. Artefice di un'altra grande stagione con la maglia bianconera, la 'Joya' ha ammaliato le migliori squadre al mondo, che nel prossimo calciomercato estivo potrebbero quindi tentare l'assalto. La volontà di andarsene a fine stagione, Dybala l'avrebbe già comunicata alla Juventus, con i blaugrana in vantaggio sul Real. Niente Premier League, invece, nei suoi desideri. Il Barcellona avrebbe già avuto diversi colloqui con i rappresentati dell'attaccante (che dopo il rinnovo di Neymar credeva che si chiudessero le porte del 'Camp Nou') per far capire l'interesse nei suoi confronti. Dopo aver saputo dell'accordo verbale con Florentino Perez, il Barça avrebbe chiesto a Dybala di non correre: l'obiettivo sarebbe quello di acquistarlo non come riserva del tridente offensivo, ma come quarto attaccante titolare. Il calciomercato Juventus vede quindi nuove voci sul possibile addio del suo gioiello.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ci prova per Dybala

Dybala è da tempo in trattativa per il rinnovo con la Juve, ma gli interessi degli altri club proseguono. Il suo rapporto con Lionel Messi è buono e la 'Pulce' lo avrebbe considerato come ottimo rinforzo. Il Barcellona (che nel mirino ha anche Griezmann) e il Real Madrid restano quindi in attesa di novità, ma per strapparlo ai torinesi servirà un'offerta da record: possibile un'asta al rialzo tra le due ricchissime dirigenze, che darebbero vita a un derby di mercato tutto spagnolo.

Al momento il calciatore ha comunque la testa impegnata sulla fase cruciale della stagione dei bianconeri, ancora in corsa per lo storico 'Triplete'. Dybala è un punto fermo della formazione di Allegri e sarà decisivo per le sorti del club anche in Champions League, proprio contro i catalani. Tra rinnovo e voci di addio, nei prossimi mesi si attendono risposte sul futuro di uno dei migliori talenti del calcio mondiale.

M.D.A.