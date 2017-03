Milan, questione closing: ultimatum ai cinesi

21/03/2017 08:55

MILAN CLOSING / Non si avvia alla conclusione la telenovela closing. Le ultime news Milan hanno visto un ritardo nel pagamento dell'attesa terza caparra da parte degli investitori cinesi. Come anticipato da Calciomercato.it, questa settimana dovrebbe essere decisiva. Anche la giornata di ieri è trascorsa senza che arrivassero i 100 milioni di euro dalla 'Sino-Europe Sports' con la 'Fininvest' che, come riporta 'Tuttosport', starebbe perdendo la pazienza: qualora non dovesse arrivare la terza caparra entro questa settimana, c'è il rischio che l'affare possa saltare definitivamente. Il termine ultimo è scaduto il 3 marzo e i rossoneri hanno concesso un'altra proroga. La terza caparra è il preludio alla chiusura della trattativa, con una prima data per il closing che era stata già scelta: il 7 aprile, mentre i cinesi sembravano chiedere più tempo. Così, solo con l'arrivo di altri soldi le due parti potranno continuare a lavorare per il passaggio di proprietà, cosa che attualmente resta in stand-by (e a rischio) dati i tanti rinvii.

Milan, 'caso' closing: il futuro

"Cosa farà il Milan se dovesse saltare la trattativa con SES?". E' la domanda che in tanti, tra tifosi e addetti ai lavori, si stanno ponendo. Berlusconi in passato ha anticipato la volontà di costruire una squadra giovane e fatta prevalentemente da italiani. Senza i soldi cinesi, ci sarebbe quindi un calciomercato meno dispendioso e più improntato sulla crescita dei giovani talenti. Progetto difficile ma interessante, anche se non darebbe la sicurezza di un nuovo capitolo vincente.

La speranza dei rossoneri, quindi, resta quella di chiudere in maniera positiva con gli investitori cinesi, che all'interno del contratto dovrebbero firmare anche clausole che prevedono molti soldi da investire sul mercato. Una rassicurazione anche per il futuro di 'Gigio' Donnarumma, che vorrebbe far parte di un progetto vincente. La trattativa al momento è bloccata, il Milan attende risposte per conoscere il suo futuro.

M.D.A.