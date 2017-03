Juventus, infortunio Dybala: ecco quando tornerà

21/03/2017 09:00

JUVENTUS DYBALA INFORTUNIO / C'è ottimismo in casa Juventus per le condizioni di Dybala, costretto a uscire a Marassi nella sfida contro la Sampdoria.

Problema al flessore della coscia sinistra per lui, che ha risposto alla chiamata di Bauza ma dovrebbe far ritorno a Torino dopo gli accertamenti dello staff medico dell'Argentina, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

I primi test però escluderebbero un infortunio muscolare serio e l'ipotesi più probabile resta quella di un indurimento che, qualora confermare, consentirebbe a Dybala di scender ein campo già dopo la sosta per le Nazionali.

L.I.