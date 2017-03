Calciomercato Juventus, è già sfida al Barcellona: nel mirino c'è Verratti

21/03/2017 08:52

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI BARCELLONA / Dalla Champions al mercato, la sfida tra Juventus e Barcellona rompe gli argini della Coppa e diventa ancor più seria. A colpi di milioni le due compagini si sfideranno per un campione vero, italiano, che risponde al nome di Marco Verratti.

Per il Barça rappresenterebbe il sostituto ideale di Iniesta, mentre per la Juventus, come riportato dal 'Corriere dello Sport', sarebbe il tassello ideale per aumentare la qualità del centrocampo di Allegri. Un Higuain in mezzo al campo dunque, un grande talento com'era quel Pogba che ha preferito far ritorno in Premier League.

Tanta la concorrenza per Verratti, con Barcellona e Juventus che paiono in leggero vantaggio, anche se Inter e Bayern non mollano la presa.

Juventus, il Psg vuole trattenerlo: fondamentale convincere Verratti

A svelare la grande stima del Barcellona e nello specifico di Iniesta per Verratti fu Matuidi, che rivelò un dialogo avuto con il veterano blaugrana. Il Barcellona però valuta anche altre piste, come ad esempio quella che porterebbe a Coutinho del Liverpool, scartato dall'Inter ed esploso in Premier League. Sul fronte economico le disponibilità del Barcellona superano quelle della Juventus, che potrebbe però convincere Verratti non soltanto col proprio progetto e un ingaggio da top player, quanto con la prospettiva di far ritorno in Italia.

Servirà dunque intrigare e convincere Verratti, dal momento che pare difficile allettare un club ricco come il Psg con offerte economiche elevate. Molto dipenderà dunque dalla volontà o meno del giocatore di lasciare la piazza per provare nuove esperienze ma, al momento, il suo destino pare legato al Psg. Lo ha confermato il suo procuratore Di Campli, che ha passato la palla alla società: "Ha un contratto fino al 2021 ma se ci dicono di andare via, lo faremo".

Intanto, così come il Barcellona, anche la Juventus ha la sua alternativa di livello. Verratti resta il vero sogno ma, a fronte di una trattativa delicata, i bianconeri non abbandonano la pista Tolisso. I contatti vanno avanti con il Lione, che ha però giudicato insufficiente la proposta di 30 milioni di euro avanzata dalla Juve.