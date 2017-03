Calciomercato Napoli, nodo rinnovo per Mertens: è già aperta la caccia all'erede

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

21/03/2017 08:25

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Se ne riparlerà a breve, questo è certo. Ma non in questa settimana, e forse al Napoli conviene pure. Stiamo parlando delle trattative per il rinnovo di Dries Mertens, sempre più al centro delle dinamiche di calciomercato Napoli: contratto in scadenza nel 2018 e occhi dei top club in allerta, dalla Premier League all'Inter. Con 25 gol all'attivo ed un ingaggio da 1,2 milioni, la questione ora si è fatta spinosa: gli azzurri, racconta 'La Gazzetta delo Sport', avevano raggiunto una bozza di accordo (2,25 milioni a stagione più bonus) con il vecchio agente Lerby, ma poi il belga si è messo a segnare a raffica e si è affidato ad un paio di avvocati che ora stanno ridiscutendo tutto, dallo stipendio all'ormai nota clausola rescissoria. A Napoli sta bene, l'ex Psv lo ha ribadito spesso e lo ha ampiamente fatto capire, ma non si accontenterà di sicuro di una proposta da meno di tre milioni netti all'anno più bonus facilmente raggiungibili, visto che gli altri club interessati sono tutti disposti a mettere sul piatto un ingaggio ben più alto di quelo che Dries sta trattando con i partenopei. Così, se da un lato il Napoli sta facendo e farà di tutto per blindare il suo gioiello, dall'altro sta già ovviamente sondando il calciomercato a caccia di possibili sostituti, per non farsi trovare impreparati in caso di dolorosissimo addio.

Calciomercato Napoli, da Gomez a Gnabry: caccia all'erede di Mertens

Uno dei nomi più caldi, seguito ormai da mesi, è Amato Ciciretti, esploso quest'anno nel Benevento e monitorato da vicino dagli azzurri. Giovane e in rampa di lancio, un profilo che fa gola. Ma occhio anche ad ipotesi già affermate, come il 'Papu' Gomez, grande protagonista della fantastica cavalcata dell'Atalanta. A gennaio era stato vicinissimo alla Roma, ora lo vogliono tante big e anche il Napoli ci sta pensando. Gli azzurri però si sono da sempre dimostrati molto attenti al mercato estero e già spuntano le prime piste: piace Serge Gnabry, gioiello classe '95 del Werder Brema finito però anche nel mirino del Bayern Moncao, ma attenzione anche a Heung-Min Son, coreano del Tottenham valutato circa 25 milioni e accostato nelle ultime settimane a Inter e Siviglia.