Inter, è caccia a Berardi: nerazzurri in vantaggio. Juve e Milan alla finestra

CALCIOMERCATO INTER BERARDI JUVENTUS MILAN / Il nome di Domenico Berardi sarà di certo tra i più discussi del prossimo mercato Inter e non solo. In Italia svariati club sarebbero pronti ad aggiungerlo alle rispettive rose, come la Juventus, che ci ha provato anche negli anni passati senza successo, e il Milan. Bianconeri e rossoneri però al momento sono leggermente indietro nella corsa rispetto all'Inter, salda in pole position, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

La cifra inoltre è già stata fissata ed è importante. A stabilire pubblicamente la valutazione di questo talento italiano ci ha pensato l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha indicato in quaranta milioni di euro una cifra adeguata per lasciarlo andare altrove a dare spettacolo. Una stagione particolare questa per l'attaccante neroverde, partito al meglio per poi spegnersi dopo un lungo infortunio. Berardi ha già rifiutato la Juventus ma ora è pronto a lasciare Sassuolo. L'Inter farebbe carte false per averlo.

Inter, Ausilio-Berardi: ottimo feeling ma la Fiorentina ha un'opzione

Come detto sono tanti i club interessati a Berardi, tra i quali non va sottovalutata la Fiorentina. Il club potrebbe non disputare nessuna competizione europea il prossimo anno (rischio che corre anche il Milan di Montella), ma ha dalla sua un'opzione per il giocatore. Dovesse inoltre Di Francesco approdare in casa viola al posto di Sousa, ecco che il club si ritroverebbe tra le mani un'interessante leva da sfruttare.

In casa Inter Ausilio si mosse con decisione nel passato calciomercato per riuscire a portare Berardi a Milano. Nulla di fatto a luglio ma da allora il feeling è rimasto intatto. Sarebbe questo un tassello importante per aumentare la qualità della rosa di Pioli.

In casa Juventus, dovesse essere confermato il modulo a trazione anteriore per la prossima stagione, un attaccante come lui farebbe più che comodo, considerando soprattutto la possibile partenza di Mandzukic. Si giocherebbe il posto con Pjaca, del quale in casa bianconera attendono l'esplosione. Per ora il Milan è un po' più distante ma tutto potrebbe cambiare in qualche settimana, a seconda della realizzazione o meno del tanto agognato closing.