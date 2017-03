Calciomercato Napoli, agente Jorginho: "Ha un contratto. L'Italia..."

20/03/2017 01:08

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Joao Santos, l'agente di Jorginho, ha parlato del suo assistito ai microfoni di 'Radio Crc': "Quando il mister ha bisogno, lui è a disposizione dà il massimo. Nazionale? Ventura non lo convoca per una questione di caratteristiche. Lui ha in testa soltanto l’azzurro dell’Italia, e la doppia sfida contro la Juventus. La cosa importante è che Jorginho stia passando un buon periodo nel Napoli, lui ha più anni di contratto con il club e speriamo possa indossare ancora questa maglia. Gol? Ci è andato vicino contro l'Empoli di testa".

S.F.