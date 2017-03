Inter, la sincerità di Gagliardini: "Il derby già si sente"

20/03/2017 23:26

INTER GAGLIARDINI / E' un momento da urlo quello che sta vivendo Roberto Gagliardini. Nel giro di pochi mesi è passato dall'esordio in Serie A, alla chiamata di una big come l'Inter fino alla convocazione - la prima - in Nazionale: "Sicuramente è stata una stagione positiva - ha spiegato il centrocampista a 'Sky Sport' - Ci tengo a fare bene in Nazionale e avere un posto anche lì mi piacerebbe. E' una vera e propria convocazione e non è essere una riserva come la prima volta in cui sono stato convocato. Spero di mettere in difficoltà mister Ventura. Derby di Milano, se già si sente? Beh si. Ma con il Torino abbiamo sbagliato troppo rispetto ai nostri standard e non abbiamo segnato quanto dovevamo, questo ci ha penalizzato".

D.G.