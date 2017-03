Barcellona, Fernandez assicura: "Messi rinnoverà"

20/03/2017 23:11

CALCIOMERCATO BARCELLONA FERNANDEZ RINNOVO MESSI INIESTA / Non ci sarà nessuna sorpresa in casa Barcellona. "Messi rinnoverà. E' felice a Barcellona, si sente a suo agio nella squadra e l’ambiente è perfetto. Non ho nessun dubbio sulla sua permanenza", è la confessione del ds dei catalani Robert Fernandez a 'Cadena Ser', che ha poi parlato anche di un'altra bandiera del club: "Lo stesso vale per Iniesta, rinnoverà al momento giusto. Non mi immagino un Barça senza Iniesta e lui nemmeno".

D.G.