Calciomercato Juventus, Fernandez: "Allegri? Si dicono tante cose... Solo una cosa è certa"

20/03/2017 22:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS FERNANDEZ BARCELLONA / Il Barcellona pronto all'offerta monstre per Allegri? Dalla Catalogna ci vanno con i piedi di piombo: "Si dicono tante cose non vere", è il secco commento del ds blaugrana Robert Fernandez in riferimento ai rumors che riguardano proprio l'interesse per il tecnico della Juventus.

Intervenuto sulle frequenze di 'Cadena Ser' il dirigente blaugrana ha fatto il punto sulla questione allenatore, visto l'addio certo di Luis Enrique al termine della stagione: "Unzué è una persona che conosce il club, il nostro sistema di gioco e i giocatori: è pronto. Valverde? Ha fatto sempre delle ottime stagioni, non solo all'Athletic Bilbao. Klopp e Sampaoli? Abbiamo tempo per un'analisi approfondita, sicuramente l'allenatore deve conoscere la squadra ed il nostro stile. Ora dobbiamo concentrarci sulla stagione in corso. Poi mi vedrò col presidente e gli altri dirigenti e parleremo del futuro allenatore. Ma sarò io a decidere", ha puntualizzato Fernandez.

D.G.