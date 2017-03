Inter, Kondogbia: "De Boer mi ha umiliato! Per Pioli la mia situazione era inconcepibile"

20/03/2017 22:28

INTER KONDOGBIA PIOLI DE BOER / Tra i principali giocatori rivitalizzati sotto la 'cura Pioli' c'è senza dubbio anche Geoffrey Kondogbia. Autore del primo gol stagionale nel corso dell'ultimo match col Torino, con l'arrivo del tecnico di Parma il mediano francese ha iniziato a mettere in mostra appieno le proprie qualità, cosa che non gli riusciva nella precedente gestione tecnica.

Intervistato da 'beIN Sport France', infatti, il giocatore dell'Inter ha parlato del rapporto che aveva con Frank de Boer: "Contro il Bologna ho subito una piccola umiliazione. Ma soprattutto non mi è piaciuta la conferenza stampa dopo la partita. Qualcosa si era rotto tra noi. Credo che questa sia anche una lezione per me. Mentalmente, mi ha forgiato. Quando Pioli è arrivato, ha detto che era inconcepibile che un giocatore come me fosse finito in una situazione del genere. Ha cercato di darmi un po' di fiducia e questo ha pagato, va molto meglio. Antonio Candreva lo conosceva perché lo aveva allenato alla Lazio, è arrivato in un momento difficile per lui ma anche per tutta la squadra. Abbiamo lavorato molto e i risultati oggi sono tutti per lui".

D.G.