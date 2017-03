Roma, Nainggolan esce allo scoperto: "Fumo e non mi vergogno"

20/03/2017 22:13

BELGIO NAINGGOLAN FUMO / Il ct Roberto Martinez alla fine lo ha 'perdonato': Radja Nainggolan è stato convocato per i prossimi impegni del Belgio contro Olanda e Estonia. "Mi ha deluso molto non essere stato chiamato dopo il buon Europeo", ha ammesso il centrocampista della Roma direttamente dal ritiro dei 'Diavoli Rossi'. "Sono una persona che senza mezzi termini - le sue parole riportate da 'hln.be' - dico ciò che sento, così della mia delusione non ne ho fatto un segreto. L'allenatore avrà avuto le sue ragioni per non chiamarmi, ma ora guardo avanti".

Questa, però, non è stata l'unica ammissione di Nainggolan davanti ai giornalisti belgi: "Non mi vergogno perché fumo e non ho mai nascosto questa mia abitudine. So che dovrei dare normalmente il buon esempio, ho dei figli… Ma devo solo fare il mio lavoro, io sono un calciatore e questo è quello che faccio. Tutti sanno che fumo e non lo posso nascondere, ma non me ne vergogno".

D.G.