Juventus, Pirlo è sicuro: "I bianconeri possono eliminare il Barça"

21/03/2017 05:35

JUVENTUS PIRLO BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE / "Questa Juventus ha la capacità di eliminare il Barcellona". Parola di Andrea Pirlo, ex regista bianconero che era in campo a Berlino due anni fa: "Saranno partite diverse - ha spiegato a 'Sport' - Sarà un'altra Juve e sarà un altro Barcellona. Inoltre, questa volta non è una finale, ma in un turno eliminatorio di 180 minuti. Penso che vedremo un buon calcio. La Juve ha una squadra molto forte e se vuole raggiungere la finale si deve giocare contro i migliori. Non credo che sia una squadra in costruzione, hanno grandi giocatori, sta cercando di trovare il giusto equilibrio", ha concluso l'attuale playmaker del New York City.

D.G.