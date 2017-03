Calciomercato Inter, Thauvin annuncia il suo futuro

20/03/2017 21:45

CALCIOMERCATO INTER/ Florian Thauvin, interrogato sul suo futuro, ha parlato così ai microfoni di 'RMC Sport': "Giocherò nel Marsiglia anche l'anno prossimo - ha spiegato il talento francese accostato negli ultimi mesi all'Inter - sono in prestito dal Newcastle con opzione per l'acquisto quasi aumotatica". Come anticipato da Calciomercato.it a gennaio, il prezzo di Thauvin, qualora il Marsiglia decidesse di metterlo sul mercato in estate, è di 25/30 milioni di euro.

S.F.