Calciomercato Napoli, stallo Insigne: il Milan esce allo scoperto! Ma occhio a Juve e Roma...

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE ROMA MILAN JUVENTUS ATLETICO MADRID / Tra i principali protagonisti dell'ottimo momento che sta vivendo il Napoli figura senza ombra di dubbio il nome di Lorenzo Insigne. Il folletto azzurro è tornato a regalare magie e gonfiare la rete con una certa regolarità: sono 5 i gol realizzati negli ultimi quattro match per un totale di 13 marcature stagionali tra campionato e Champions League. Dopo un avvio col freno a mano tirato, il numero 24 di Sarri ha riacceso la luce regalando autentiche perle ai propri tifosi.

Calciomercato Napoli, stallo rinnovo: Juventus, Milan, Roma e Atletico Madrid su Insigne

Se sul campo i sostenitori del Napoli sono tornati a sorridere per quanto riguarda Insigne, le voci di calciomercato che gravitano attorno al loro beniamino non li fanno stare altrettanto tranquilli. Da diverso tempo, ormai, la questione legata al rinnovo del suo contratto (in scadenza nel 2019) monopolizza il calciomercato Napoli: la richiesta del fantasista sarebbe di 5 milioni di euro all'anno, con De Laurentiis pronto a far salire la propria offerta fino a 3,5 milioni compresi delle commissioni per i suoi agenti, pari al 5% dello stipendio del giocatore. Una forbice che sta facendo rallentare la trattativa e favorendo l'inserimento di altri club. Quattro per la precisione ed a svelarli ci ha pensato 'Rai Sport': Milan e Atletico Madrid in prima fila visto che sono già usciti allo scoperto con l'entourage di Insigne. Ma alle loro spalle si stanno muovendo nell'ombra altre due big: si tratta di Juventus e Roma. Un poker di pretendenti che non avrebbe problemi a soddisfare le richieste dello 'scugnizzo' partenopeo e che sarebbero pronte ad offrirgli un ingaggio da 4,5 milioni di euro.

Nel frattempo lo stesso Insigne ha spiegato cosa vuole per il futuro, lanciando un chiaro messaggio al proprio presidente: "De Laurentiis sa che la mia priorità è il Napoli. Per ora però è tutto fermo e io penso soltanto a giocare. A certe cose pensa il mio agente. I matrimoni però si fanno in due. La mia disponibilità al Napoli c'è ma sapete com'è il presidente. Staremo a vedere". La palla passa quindi al numero uno azzurro: spetta a lui la prossima mossa. Con l'obbligo ora di guardarsi le spalle.

