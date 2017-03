21/03/2017 04:42

EVERTON SOTIRIOU / Everton alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Come riporta il 'Daily Star', il club inglese avrebbe messo nel mirino Pieros Sotiriou, attaccante 24enne dell'Apoel Nicosia. In vista del mercato estivo potrebbero esserci contatti nei prossimi mesi.

M.D.A.