Calciomercato Borussia Dortmund, via Aubameyang? Pronto il sostituto

20/03/2017 21:26

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND/ Nonostante i dirigenti del Borussia Dortmund continuino a smentire con forza le voci relative al possibile addio di Pierre-Emerick Aubameyang, si stanno al tempo stesso guardando attorno alla ricerca di un suo degno sostituto. Come riferisce da 'Sport Bild', in cima alla lista dei possibili eredi di Aubameyang, c'è Moussa Marega, attaccante francese naturalizzato maliano girato dal Porto in prestito al Vitoria Guimaraes.

S.F.