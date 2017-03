Calciomercato Inter, sorpresa Simeone: spunta la clausola!

20/03/2017 21:04

CALCIOMERCATO INTER CLAUSOLA SIMEONE / Buone notizie per l'Inter: spunta una 'scappatoia' per Diego Simeone. Nonostante i buoni risultati ottenuti fin qui, la posizione di Stefano Pioli continua ad essere in bilico e Suning continua a monitorare con estrema attenzione il 'Cholo' (così come Antonio Conte che sta conducendo il Chelsea verso lo scudetto) e non vuole farsi trovare impreparata qualora l'argentino dovesse lasciare l'Atletico Madrid.

Un'ipotesi non così remota vista anche la decisione presa la scorsa estate di 'accorciare' il proprio contratto dal 2020 al 2018. Un decurtamento che - come rivela 'cope.es' - è stato possibile grazie all'inserimento di una clausola rescissoria nel contratto: chi vorrà liberare anzitempo l'argentino dovrà versare 50 milioni di euro nelle casse dei 'Colchoneros' entro il prossimo 30 giugno. Solo in una condizione tale vincolo non sarebbe vincolante: ossia nel caso di una chiamata da parte dell'Argentina, in quel caso Simeone si libererebbe gratis dagli spagnoli. Un assist ai nerazzurri potrebbe arrivare però dallo stesso tecnico che, al termine di questa stagione, potrebbe chiedere alla propria dirigenza il nullaosta per cambiare aria e tentare una nuova esperienza dopo sei anni trascorsi a Madrid.

D.G.