Roma, Pallotta incontra la dirigenza. Nessuna novità su Spalletti

20/03/2017 20:46

ROMA PALLOTTA SPALLETTI / Si programma il futuro in casa Roma. James Pallotta - come riporta 'corrieredellosport.it' - ha incontrato allo studio Tonucci la dirigenza per discutere delle prossime mosse.

Al centro c'è chiaramente il prossimo calciomercato: acquisti e cessioni dipenderanno dalla Champions League. Gli introiti della massima competizione europea sono ritenuti essenziali per trattenere i big, che tanto piacciono in giro per l'Europa, e per puntellare la rosa. In attesa chiaramente della costruzione dello stadio, vero obiettivo di Pallotta e futura fonte di nuovi guadagni.

Per quanto riguarda Luciano Spalletti nessuna novità: il tecnico, tornato a casa a Firenze, dove resterà per qualche giorno, non ha incontrato il numero uno e il suo futuro è ancora un'incognita. Sarà lo stesso allenatore, alla fine, a decidere se proseguire o meno a guidare la Roma

M.S.