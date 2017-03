20/03/2017 19:58

ATLETICO MADRID GAMEIRO FRANCIA / Niente Francia per Kevin Gameiro. L'attaccante attualmente all'Atletico Madrid non sembra avere alcuna intenzione di vestire la maglia del Marsiglia: Trasferirsi all'OM? E' molto complicato - Ammette il centravanti a 'Canal Football Club' - Ho giocato nel Psg e mi sento parigino, è molto complicato andare in una squadra come il Marsiglia. Inoltre sto bene in Spagna e spero di chiudere qui la carriera".

M.S.