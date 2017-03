Napoli, Hamsik: "Guai a uscire dalla partita". E si guarda alle spalle

20/03/2017 19:41

NAPOLI HAMSIK / Vittoria sofferta per il Napoli sul campo dell'Empoli e Marek Hamsik, dopo le parole di ieri, torna a parlare con un post sul suo sito: "Siamo felici per i tre punti. Abbiamo iniziato bene, segnato tre gol e fino al 70' siamo stati la squadra migliore. Poi abbiamo rallentato e l'Empoli ha fatto due gol. Abbiamo vinto ma occorre attenzione, non si può uscire dalla partita".

Hamsik punta al secondo posto ma si guarda alle spalle: "Vorremmo finire sul gradino d'argento per il quale abbiamo lottato per qualificarci alla Champions. La Roma è davanti, ma non dobbiamo dimenticare Lazio e Inter che ci sono dietro. Ora c'è la Nazionale poi la Juventus: sarà una grande sfida".

B.D.S.