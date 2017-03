Inter, ansia Medel: a parte in Nazionale

20/03/2017 19:14

INTER MEDEL CILE / Gary Medel tiene in ansia Inter e Cile. Il calciatore diventato fondamentale per la squadra di Stefano Pioli ha rimediato un problema ai flessori della coscia destra durante la partita contro il Torino. Medel - come riporta 'Sportmediaset' - ha svolto solo un lavoro differenziato in attesa degli esami che chiariranno l'entità dell'infortunio. Il calciatore rischia di saltare, oltre le due partite di qualificazione del Cile, anche la Sampdoria.

M.S.