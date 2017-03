20/03/2017 19:01

CALCIOMERCATO LAZIO TALISCA / Non c'è solo la Lazio sulle tracce di Anderson Talisca. Il calciatore di proprietà del Benfica, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Besiktas, squadra in cui è in prestito, secondo quanto riportato da 'The Sun', sarebbe seguito con interesse anche dal Liverpool.

M.S.