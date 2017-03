Pisa, comunicato UFFICIALE sulla penalizzazione

20/03/2017 18:48

PISA PENALIZZAZIONE COMUNICATO / Dopo l'ufficializzazione dei tre punti di penalizzazione inflitti al Pisa dal Tribunale Federale, il patron nerazzurro Giuseppe Corrado ha diramato una nota in cui si legge: "Speriamo sia arrivata l'ultima eredità lasciata dalla precedente gestione. Non ci siamo arresi davanti ai debiti, ai conti correnti in rosso, agli impegni non rispettati e alla ipocrisia di chi non ha mai amato Pisa. Non ci arrenderemo neanche di fronte ad altri 3 punti di penalizzazione e ad un giudizio che non ha concesso il minimo spazio di una attenuante per una recidività che la nuova proprietà non poteva evitare, alla luce dei tempi e delle procedure stabiliti dalla Lega B per la formalizzazione dell'acquisto della società A.C. Pisa 1909. Adesso ci auguriamo che le stesse regole siano applicate sempre, e a tutti, con la stessa rigidità ed intransigenza. Sapremo, in ogni caso, esser più forti di tutto e di tutti e otterremo la salvezza alla nostra maniera! Guadagnandoci i punti sul campo e lottando fino all'ultimo secondo dell'ultima partita".

B.D.S.