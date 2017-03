Fifa, UFFICIALE: arbitro squalificato a vita!

20/03/2017 18:10

FIFA LEMPTEY ARBITRO SQUALIFICA / Squalifica a vita per Joseph Odartei Lamptey, arbitro ghanese che la Fifa ha ritenuto colpevole di violazione dell'articolare 69, paragrafo 1, cioè di aver manipolato illecitamente il risultato dell'incontro. L'accusa per il direttore di gara fa riferimento alla partita di qualificazione di Mondiali 2018 tra Sudafrica e Senegal dello scorso 12 novembre finita 2-1 per i padroni di casa. Durante il match Lamptey ha fischiato un rigore a favore dei sudafricani per un fallo di mano inesistente del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

B.D.S.