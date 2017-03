21/03/2017 04:19

CALCIOMERCATO TOTTENHAM BARKLEY ZAHA / Doppio obiettivo in Premier League per il Tottenham: come si legge sul 'Guardian', il manager Pochettino ha inserito Ross Barkley e Wilfried Zaha nella lista degli acquisti. Il primo, centrocampista in forza all'Everton, piace anche alle due squadre di Manchester. Il secondo invece in questa stagione ha realizzato cinque reti con la maglia del Crystal Palace.

B.D.S.