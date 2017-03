20/03/2017 17:13

CALCIOMERCATO TORINO LJAJIC / Futuro in bilico per Adem Ljajic. L'attaccante del Torino, dopo un ottimo avvio, sta vivendo un periodo decisamente complicato. Nelle ultime partite, in alcune occasioni, è stato mandato anche in panchina e la sensazione è che si giocherà la conferma nelle ultime partite. L'ex Inter - si legge su 'Sportmediaset' - non è escluso che possa finire sul mercato se le cose non dovessero andare per il verso giusto.

M.S.