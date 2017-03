Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: è salda la panchina di Pecchia

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

20/03/2017 16:57

VERONA PECCHIA - La panchina di Fabio Pecchia, al momento, non traballa. La voce delle ultime ore che vorrebbe il tecnico campano in bilico dopo il pareggio esterno sul campo della Pro Vercelli, non trova riscontro nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: la società scaligera continua ad avere piena fiducia nell'operato di Pecchia che da settembre sta guidando la squadra nelle prime tre posizioni di classifica. Gli scaligeri sono attualmente terzi a quota 54 punti, a -2 dal Frosinone e -4 dalla capolista Spal, nel prossimo turno ospiteranno al 'Bentegodi' il Pisa di Rino Gattuso.