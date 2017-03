Italia under 21, Chiesa pensa in grande: "Europeo alla nostra portata"

20/03/2017 16:52

ITALIA UNDER 21 CHIESA / Dal ritiro della Nazionale Under 21 dove si preparano le amichevoli contro Polonia e Spagna, il talento della Fiorentina Federico Chiesa parla in conferenza stampa: "E' un bel traguardo essere qua, è un sogno realizzato. Mio padre mi ha aiutato nella crescita dando buoni consigli, più comportamentali che tecnici".

L'obiettivo ora è l'Europeo di categoria: "Vivo giorno per giorno, ora penso a questi due impegni con l'Italia under 21. Questa squadra ha aspettate elevate, vincere l'Europeo è alla nostra portata. Molti giovani stanno prendendo sempre più spazio in serie A e per questo motivo si può pensare ad un futuro più roseo per il calcio italiano".

B.D.S.