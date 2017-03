Un pronostico? Niente di più facile: Suzuki Vitara batte la strada su qualsiasi campo

20/03/2017 16:23

SUZUKI VITARA / Ancora un impegno esterno per la Suzuki Vitara, che affronta un'altra sfida fuori casa contro la strada. Una sfida senza storia! Favorita assoluta è la punta di diamante della scuderia Suzuki, che può contare in squadra su elementi di sicuro affidamento. Una squadra fortissima, che combina uno stile inconfondibile con le grandi performance di un SUV. Una squadra a trazione troppo anteriore? Impossibile: Suzuki Vitara punta tutto sulla trazione 4x4 ALL GRIP, stabilità e massimo controllo anche su terreni di gioco poco agibili. Massimo controllo su ogni superficie, il punto di forza del team Suzuki Vitara!

Tutto pronto per scendere in campo, il mister in conferenza stampa si è mostrato molto sicuro di sé e ne ha tutte le ragioni! Neppure il Barcellona può contare su una simile varietà di opzioni tecnico-tattiche: le motorizzazioni Benzina e Diesel, entrambe 1.6 da 120 CV con tecnologia Start&Stop, per non parlare della nuova motorizzazione turbo benzina 1.4 BOOSTERJET da 140 CV! Grande curiosità anche per la divisa di gioco con cui scenderà in campo Suzuki Vitara, disponibile con 3 diversi allestimenti. V-COOL: Interattività e Design! V-TOP: Nessun Compromesso! VITARA S: Smisurata! E non finisce qui. Vitara è disponibile anche bicolore: le versioni Bi-COLOR sono equipaggiate con il pacchetto V-MORE, un insieme di finiture interne ed esterne in grado di enfatizzare le linee esclusive del nuovo SUV Suzuki! Un vero affare per il presidente, che l'ha acquistata ad un prezzo irripetibile: solo 17.700 euro! Il mercato di riparazione è ancora aperto, basta recarsi in uno dei concessionari Suzuki aderenti alla promozione per avere una squadra così: semplicemente imbattibile!

Un pronostico? Niente di più facile: Suzuki Vitara batte la strada su qualsiasi terreno!