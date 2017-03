20/03/2017 16:15

INSTAGRAM EVRA BELHASA / Una collezione di scarpe da fare invidia a... Patrice Evra! Sul profilo Instagram del difensore ex Juventus è stato postato un video nel quale il francese 'ruba' - per così dire - alcune sneakers a Rashed Belhasa, giovanissima star dei social. Evra si sceglie i modelli migliori fino al momento in cui viene colto in flagrante.