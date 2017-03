Calciomercato, Dotto: "Spalletti vattene, Roma è un posto di m..."

20/03/2017 15:10

CALCIOMERCATO DOTTO SPALLETTI ROMA / Giancarlo Dotto su 'Dagospia' si schiera dalla parte di Luciano Spalletti e lancia un duro attacco all'ambiente romano: "Per fortuna c'è Lucio Spalletti. Due spanne sopra tutti. Sto dalla sua parte, lo dico subito. Mai preso un caffè con lui e non so nemmeno se avrei voglia di prenderlo. E' il tipo che gode di più a farsela con i detrattori. Fino a due settimane fa lo esortavo a tener duro, a non mollare. Ora gli dico, ma probabilmente se lo dice da solo, scappa, metti più distanza possibile tra te e questa città".

Il giornalista non usa giri di parole: "Userò un delicato eufemismo per spiegarlo. Roma non è un ambiente difficile, no. Roma è un ambiente di m... E voglio dire proprio m... Ogni mattina saltano fuori dalle lenzuola, mediamente e mediaticamente, e prendono il volo, si fa per dire, decine di mosche stercorarie. Chi o cosa possiamo sm... oggi? Non sono nemmeno cattivi. Sono, per lo più, boriosi caz... in eterna luna di miele con se stessi. Il peggio della romanità boriosa, cafona e caz... Dagli un microfono o una tastiera e non si contengono più. Si confondono nel mucchio, ma sono quelli che si fanno più notare, rumorosi e disinibiti, ma non perché hanno sconfitto l'inibizione".

B.D.S.