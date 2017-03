Calciomercato Atalanta, agente Petagna: "Mi sta facendo lavorare"

20/03/2017 15:21

ATALANTA PETAGNA - Andrea Petagna è uno dei protagonisti della straordinaria Atalanta di Gian Piero Gasperini. Insieme al 'Papu' Gomez formano una coppia eccezionale, anche sui social oltre che sul campo da gioco. E sono molte le voci che circolano sul suo futuro: "Mi ha già fatto iniziare a lavorare, speravo di riposarmi e invece no - le parole di Giuseppe Riso, agente del calciatore, a 'sportmediaset.it' - Ha delle caratteristiche uniche, potrebbe giocare in qualsiasi campionato. Tutte le valutazioni le faremo con il presidente Percassi ma Petagna ha tantissime qualità che non si può prospettare dove potrà arrivare. Pochi gol? Molti attaccanti fortissimi come Ibrahimovic e Mandzukic all'inizio della carriera non erano dei cecchini e dei grandi goleador, lo sono diventati crescendo. Lui deve compiere ancora 21 anni, è al primo anno da titolare di Serie A e ha ancora moltissimi margini di miglioramento". Andrea Petagna, un predestinato.

A.L.