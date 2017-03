Calciomercato Middlesbrough, Ravanelli sfida Redknapp

21/03/2017 03:17

MIDDLESBROUGH RAVANELLI REDKNAPP - Il Middlesbrough, penultimo in Premier League con 22 punti, ha esonerato il manager Aitor Karanka. Il club inglese è a caccia della nuova guida tecnica per tentare di agguantare la salvezza, distante adesso 5 punti. Tra i nomi cercati dalla dirigenza del 'Boro', riporta la stampa inglese, c'è anche quello dell'italiano Fabrizio Ravanelli, ex attaccante proprio del Middlesbrough nella stagione 1996/1997. Altro candidato è il decano dei tecnici inglesi, Harry Redknapp. Una decisione è attesa a breve.

A.L.