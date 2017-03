Calciomercato, Mancini strizza l'occhio al Leicester e... alla Nazionale

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)/A.L.

20/03/2017 14:27

MANCINI LEICESTER NAZIONALE - Non solo Roma. Roberto Mancini, a margine dell'evento organizzato nella Capitalia da Unicef e Panini, non si è sottratto alle domande sul suo futuro con particolare riferimento all'ipotesi Leicester e, in futuro, alla panchina della Nazionale italiana. "L'Italia può avere una buona Nazionale forse anche prima del 2020. Vedo molti giovani bravi. Fare l'allenatore della Nazionale è una cosa molto bella che può riguardare tutti e credo che possa riguardare anche me - ha detto ai cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it - Leicester? Ci ho anche giocato, sono un tifoso delle 'Foxes'. Ma da qui a dire che li allenerò ce ne passa. Non ho mai avuto nessun tipo di contatto con i dirigenti del club, ma se i progetti sono importanti e validi...".