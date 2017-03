Calciomercato Juventus, futuro Allegri: CLAMOROSA offerta dal Barcellona

Alessio Lento (@lentuzzo)

20/03/2017 14:03

CALCIOMERCATO JUVE ALLEGRI BARCELLONA - Il futuro della panchina della Juventus, nonostante le dichiarazioni dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, è ancora da scoprire. Da settimane si parla dell'addio di Massimiliano Allegri alla panchina bianconera con gli uomini calciomercato Juventus già al lavoro per trovare una nuova guida tecnica. Per il tecnico livornese è calda la pista che potrebbe portarlo all'Arsenal, anche se Arsene Wenger potrebbe clamorosamente rinnovare. Da seguire anche l'evoluzione della situazione in casa Inter, ma c'è una ipotesi che sta prendendo sempre più piede: quella che riguarda il Barcellona, alla ricerca del sostituto del partente Luis Enrique.

Calciomercato Juve, c'è l'offerta del Barcellona per Allegri

Oltre alla soluzione interna che porta a Unzué, la società catalana, secondo 'Premium Sport', avrebbe sondato concretamente l'entourage di Allegri. Nei giorni precedenti all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, i dirigenti che si occupano del calciomercato dei catalani avrebbe sottoposto all'ex allenatore del Milan un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione. Un'offerta davvero importante, ma in seno al club ci sarebbe una parte che vorrebbe optare per un tecnico già in organico al club, un po' come successo con Guardiola. Nel frattempo, la Juventus starebbe cercando di capire se esiste ancora la possibilità di arrivare al prolungamento contrattuale con Allegri che, però, a quanto pare sarebbe pronto a lasciare Torino dopo tre stagioni. Una situazione, dunque, tutta da seguire.