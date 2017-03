Serie A, record Allegri: il più citato tra radio e tv

20/03/2017 13:22

SERIE A JUVENTUS ALLEGRI / E' Massimiliano Allegri l'uomo più citato del mondo del calcio nella scorsa settimana. In una classifica stilata da 'Mediamonitor', azienda che monitora in tempo reale oltre 150 TV e Radio, il tecnico dei bianconeri risulta primo in classifica, con 525 citazioni nei giorni tra il 14 e il 20 marzo. Decisiva la rabbia mostrata nell'ultimo turno di campionato e il passaggio del turno in Champions League. Secondo posto per Luciano Spalletti (355 citazioni), tra l'eliminazione dall'Europa League e le polemiche coi giornalisti. Terzo posto per Dybala (con 290 citazioni) e quarto per Gigi Buffon (287 citazioni). Vincenzo Montella, invece, con le sue 212 citazioni è quinto, mentre Andrea Agnelli è sesto (180). Maurizio Sarri e Juan Cuadrado sono al settimo posto con 155 citazioni. All'ottavo c'è Dries Mertens (128 citazioni) e al nono Lorenzo Insigne (121). Al decimo, infine, l'inossidabile Carlo Mazzone (120 citazioni), nella settimana in cui ha compiuto 80 anni.

M.D.A.