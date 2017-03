Calciomercato Inter, da Rodriguez a Henrics: in estate restyling sulle fasce

Raffaele Amato

20/03/2017 13:06

CALCIOMERCATO INTER / L'Inter che verrà sarà abbastanza diversa e sicuramente più forte di quella che attualmente è lontana 8 punti dalla zona Champions. Con Stefano Pioli o un altro in panchina, uno degli obiettivi dei nerazzurri nella prossima sessione di calciomercato sarà quello di rafforzare le corsie laterali, uno se non il principale anello debole della squadra.

Calciomercato Inter, nuovi terzini: gli obiettivi

Il 'sogno' del calciomercato Inter è Alaba, ma per il Bayern Monaco il giovane austriaco è incedibile. In cima alla lista dei calciatori cosiddetti 'raggiungibili' c'è invece Ricardo Rodriguez. Lo svizzero sta spingendo per trasferirsi a Milano, meta preferita a Parigi e al Paris Saint Germain che pure è in pressing per averlo. L'ostacolo più grosso per il gruppo Suning è rappresentato dal Wolfsburg, che non vuole privarsene se non dietro il pagamento della clausola rescissoria (che va pagata subito) fissata a 22 milioni di euro. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per Rodriguez l'Inter non vuole andare oltre un esborso di 16-18 milioni di euro. Un rinforzo è comunque previsto anche a destra: ad Ausilio piace molto Benjamin Henrichs del Bayer Leverkusen, ma anche Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid - il quale per un brutto infortunio ha purtroppo chiuso anzitempo la stagione - e Matteo Darmian del Manchester United, entrambi schierabili pure a sinistra. Per due nuovi innesti, previste altrettante partenze: i favoriti sono Santon e Nagatomo, calciatori ai margini della rosa che hanno estimatori soprattutto in Premier League.