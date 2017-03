Atletico Madrid, rottura parziale del crociato per Vrsaljko: il comunicato UFFICIALE

20/03/2017 12:38

ATLETICO MADRID INFORTUNIO VRSALJKO / Bruttissime notizie da Madrid, sponda Atletico. Stamattina Sime Vrsaljko, ieri uscito subito dal campo durante la sfida col Siviglia, si è sottoposto a esami specifici che hanno riscontrato "la rottura del parziale del legamento crociato posteriore e una distorsione di primo-secondo grado del legamento collaterale interno della suo ginocchio sinistro", come riporta la nota ufficiale dei 'Colchoneros'. Adesso il giovane terzino croato, accostato spesso e volentieri all'Inter, si sottoporrà a un trattamento fisioterapico e riabilitativo per smaltire l'infortunio che lo costringe a chiudere in anticipo una stagione a dir poco sfortunata.

R.A.