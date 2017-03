VIDEO - Barcellona, Luis Enrique sorprende un giornalista... a dormire!

20/03/2017 12:23

BARCELLONA LUIS ENRIQUE GIORNALISTA / Ieri nella Liga il Barcellona ha liquidato 4-2 il Valencia al 'Camp Nou' tornando a -2 dal Real Madrid (che però ha una partita in meno) capolista. Al termine della gara è accaduto un divertente siparietto in conferenza stampa con protagonisti Luis Enrique e un giornalista. Mentre si accingeva a rispondere alla prima domanda, il tecnico dei blaugrana ha 'pizzicato' in preda al sonno un corrispondente della statunitense 'Cbs News'. "Non mi è mai successa una cosa del genere, evidentemente devo essere proprio noioso..." ha detto un sorpreso e allo stesso tempo divertito Luis Enrique, che dopo aver svegliato il cronista non è riuscito a proseguire la conferenza.

R.A.