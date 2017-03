Calciomercato Sassuolo, agente Defrel avvistato all'Olimpico

20/03/2017 12:00

CALCIOMERCATO ROMA AGENTE DEFREL / A lungo in trattativa con la Roma nella finestra di calciomercato di gennaio per il passaggio di Gregoire Defrel, Giampiero Pocetta ieri era allo stadio per assistere alla sfida dell'Olimpico. Al termine della gara, il procuratore si è intrattenuto con l'attaccante francese, autore del primo gol dei neroverdi. Pocetta cura anche gli interessi di Pellegrini. Il centrocampista del Sassuolo è riacquistabile dalla Roma grazie ad un gentlemen's agreement fissato a 10 milioni di euro. Il suo rientro alla base è sicuro, ma i giallorossi potrebbero decidere poi di rivenderlo ad un prezzo più alto, vicino ai 18-20 milioni di euro. La stessa Juventus si è sempre dimostrata molto interessata. Per Defrel, invece, non si è mai interrotto il corteggiamento di società estere. Il Leicester aveva offerto circa 15 milioni di euro a gennaio, ma il patron Squinzi non fece passi indietro: all'epoca la valutazione dell'ex Parma era di 20 milioni di euro. E la stessa cifra verrà chiesta in estate. Alcuni intermediari sono già al lavoro.

E.T.

Nuovo tentativo della Roma per Defrel?

Tuttavia, non è da escludere un nuovo tentativo dei capitolini. Un'ipotesi che non verrebbe scartata dal giocatore, che ieri ha controllato la sua esultanza al momento del gol. Ecco che in molti si sono scatenati: "Vuole venire a Roma, è già nostro". Sicuramente il prossimo calciomercato Roma sarà caratterizzato dalla ricerca di un nuovo attaccante nel ruolo di vice Dzeko. E l'ex Parma, alla luce della sua duttilità, sarebbe perfetto, club esteri permettendo...