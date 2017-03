Calciomercato Juventus, insidia Conte per un centrocampista

20/03/2017 11:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS BAKAYOKO CONTE / Tiemoue Bakayoko ha ammaliato gli osservatori internazionali. Il giovane centrocampista del Monaco, messosi in bella mostra in Champions League (dove i francesi hanno fatto accesso ai quarti di finale), è da tempo nel mirino della Juventus, con Inter e Milan alla finestra. Tuttavia, riporta il 'Daily Mirror', il Chelsea di Conte al momento sarebbe in pole position per accaparrarselo. Per la prossima estate i 'Blues' sarebbero quindi orientati a puntare sul roccioso talento francese classe 1994.

M.D.A.