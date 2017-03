Barcellona, CLAMOROSO Neymar: "Ecco dove andrei"

20/03/2017 12:10

BARCELLONA NEYMAR PREMIER LEAGUE / Neymar si è ormai preso il Barcellona. Il brasiliano è una delle star indiscusse dei blaugrana, capace di brillare di luce propria anche di fianco a mostri sacri come Messi e Suarez. Ma, forse, non pensa di restare a vita in Catalogna. E' quanto ha dichiarato ai microfoni del 'Sun' a margine di un evento del circuito 'PokerStars'. "La Premier League è un campionato che mi affascina", ha detto. "Ammiro molto lo stile di gioco e le squadre inglesi. E' un campionato molto incerto, una sorpresa continua. Un giorno, chissà, mi piacerebbe giocarci. Ammiro squadre come Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool. E ogni giocatore vorrebbe lavorare con allenatori come Mourinho o Guardiola". Un'apertura abbastanza clamorosa a un futuro lontano dal Camp Nou.

N.L.C.