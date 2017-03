Calciomercato Napoli, Coentrao verso il ritorno in Portogallo

20/03/2017 11:48

CALCIOMERCATO NAPOLI COENTRAO / Il futuro incerto di Ghoulam, in scadenza nel 2018, spinge il Napoli sul calciomercato alla ricerca di un valido terzino sinistro. Tra i nomi accostati alla squadra azzurra c'è anche quello di Fabio Coentrao. Il portoghese è ai margini del Real Madrid praticamente da inizio stagione per un problema muscolare sorto dopo il recupero dal grave infortunio al bicipite femorale rimediato l'aprile di un anno fa con la maglia del Monaco. Il 29enne non rientra comunque nei piani di Zidane, motivo per cui è certo il suo nuovo addio a fine stagione. Secondo 'O'Jogo' il futuro di Coentrao, gestito dal potente agente Mendes e il cui contratto con le 'Merengues' termina nel 2019, dovrebbe essere in patria, al Benfica dove è esploso ai massimi livelli oppure allo Sporting CP.

R.A.